Er bleibt in Abu Dhabi

Ex-König Juan Carlos wird nicht nach Spanien zurückkehren

Der ehemalige Monarch Juan Carlos von Spanien teilte in einem Brief an seinen Sohn Felipe VI. mit, dass er nicht nach Spanien zurückreisen wird und somit in Abu Dhabi bleibt. Nichtsdestotrotz soll er sein Heimatland in Zukunft häufig besuchen.