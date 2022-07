«Du siehst aus wie ein obdachloser Clown», lautet der wohl böseste Kommentar nach dem Auftritt von Prinz Harry vor der UN-Vollversammlung in New York, bei der er zu Ehren von Nelson Mandela eine Rede hielt. Der 2013 verstorbene Präsident von Südafrika war mit Harrys Familie, besonders aber mit seiner Mutter Lady Diana, eng verbunden. Mandela und Diana teilten nicht nur eine Freundschaft, sondern hatten auch ähnliche politische und gesellschaftliche Ziele. Für Prinz Harry war seine Rede zu Ehren von Mandela darum besonders emotional. «In Afrika fand ich Frieden, war meiner Mutter am nächsten und fand die Liebe meines Lebens», so der Sussex.