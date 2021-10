Fliegen Prinz Harry und Herzogin Meghan für eine Feier nach England?

Kehren Prinz Harry, 37, und Herzogin Meghan, 40, in wenigen Tagen für einen Besuch in seine Heimat Grossbritannien zurück? Wie «The Sun» meldet, sollen sie aus der Wahlheimat USA in das Vereinigte Königreich reisen, um an einer Feier zu Ehren von Prinzessin Diana (1961-1997) teilzunehmen. Zu der Feier, die am Dienstag stattfinden soll und ursprünglich zur Enthüllung der Prinzessin-Diana-Statue anlässlich ihres 60. Geburtstages im Juli geplant war, werden bis zu 100 Gäste erwartet. Darunter auch Harrys Bruder Prinz William, 39 und Musiker Sir Elton John 74 («Candle in the wind»). Eine Quelle sagte der Zeitung: «Niemand weiss, wie Harrys Entscheidung ausfällt, aber es gibt Gerüchte, dass er mit Meghan und ihren beiden Kindern kommen könnte.»