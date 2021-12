Gerüchten zufolge hält sich Charlène momentan in der Schweiz auf. Sie soll sich in der luxuriösen Paracelsus-Klinik in Zürich behandeln lassen. Gemäss Ehemann Fürst Albert II., 63, weil sie unter einer psychischen und physischen Erschöpfung leidet. Die Familie habe mit Charlène entschieden, «dass es das Beste sei, wenn sie sich in Ruhe ausserhalb von Monaco erholen kann», sagte Albert gegenüber der Zeitschrift «Paris Match».