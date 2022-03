Für Prinzessin Estelle gibt es immer einen Grund zum Strahlen

Ein Bauwerk, wie eine Schleuse zu besichtigen, klingt im ersten Moment nicht nach eine Programm, welches Kinder in Jubelstürme ausbrechen lässt. Und so grummelte Prinz Oscar, so wie meistens, vor sich hin und zeigte wenig Interesse am Konstrukt, welches die Regulierung des Mälarsees zum Zweck hat. Ganz anders seine grosse Schwester Estelle. Die Prinzessin strahlte beim Rundgang durch die Schleuse, als gäbe es auf der Welt nicht Tolleres.