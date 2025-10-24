Fürst Albert II. bekommt ein Update

König Charles III. (76)

Der britische König Charles III. bekam 2024 seine ersten eigenen Pfund-Noten. Auch diese wurden der Welt auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Royal Family vorgestellt. Im Post hiess es damals: «Dies ist das erste Mal, dass die Bank of England das Bild des Monarchen auf einer Banknote ändert.» Königin Elizabeth II. war 1960 die erste Monarchin, die auf einer Banknote der Bank of England abgebildet war. Natürlich bleiben unzählige Scheine mit dem Gesicht von Queen Elizabeths II. weiterhin im Umlauf.