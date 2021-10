Wer nun denkt, die drei wollen die Fürstin nochmal in Südafrika besuchen und dann gemeinsam mit ihr nach Monaco fliegen, liegt aber falsch. Wie Fürst Albert dem Magazin «People» erzählte, nimmt er die Zwillinge mit an die UN-Klimakonferenz, die morgen Sonntag in Glasgow startet. Er habe die beiden aus der Schule genommen, weil er sie nicht alleine in Monaco lassen wollte. «Auf diese Weise werden sie bei mir sein, bevor Charlène zurückkommt», sagte der Fürst.