Charlène hat endlich grünes Licht für den Heimflug

Damit wird endlich Realität, wovon Royal-Fans rund um den Globus seit vielen Wochen geträumt hatten – und nicht nur die. Auch Charlènes Gatte Albert, 63, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder hoffnungsvolle Updates zum Gesundheitszustand seiner Frau geliefert, die sich allerdings aufgrund neuerlicher Komplikationen allesamt zerschlagen haben. Anfang der Woche hatte aber auch er sich erneut optimistisch gezeigt und im «People»-Magazin darüber gesprochen, dass Charlène «sehr bald» zurück in Monaco sein wird. «Sie ist in guter Verfassung und fühlt sich viel besser», erzählte er. Entsprechend gross war auch bei ihm die Überzeugung, dass seine Frau die nächsten Highlights im monegassischen Terminkalender nicht verpassen wird. «Sie wird weit vor dem Nationalfeiertag am 19. November hier sein. Weit im Voraus.»