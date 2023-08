Greift Alexandre Grimaldi nach der Macht?

Vielfach war in den letzten Tagen zu lesen, dass sich Alexandre Grimaldi anschickt, nach der Macht im Fürstentum greifen zu wollen. Davon ist er aber weit entfernt. Er ist nicht nur kein offizielles Mitglied des Fürstenhauses, er ist auch von der Erbfolge ausgeschlossen. Sich mit diesem Status in eine Machtposition in Moncao zu bringen, dürfte eher schwierig sein. Daher ist es nicht verkehrt, dass sich Alexandre auf sich, seine persönliche Entwicklung und seine Ausbildung konzentriert.