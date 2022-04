Fürstin Charlène soll auf Korsika untergetaucht sein

Es ist ein ewiges Hin und Her mit Fürstin Charlène von Monaco (44). Die Ehefrau von Fürst Albert (64) war zuerst lange in Südafrika, kehrte dann aufgrund gesundheitlicher Probleme verspätet nach Monaco zurück, nur um das Fürstentum kurz darauf wieder zu verlassen – gen Schweiz nämlich. Dort soll Charlène sich monatelang in einer Privatklinik aufgehalten haben.