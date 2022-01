Wieder ein Feiertag ohne Fürstin Charlène – dafür mit einer anderen Frau

Die Tante als Ersatzmutter

Die Feierlichkeiten zu Sainte Dévote, der Schutzpatronin Monacos, sind für das Fürstentum einer der wichtigsten Anlässe des Jahres, an dem Fürstin Charlène in der Vergangenheit nie fehlen wollte. Ihr physischer und psychischer Zustand liess eine Teilnahme aber scheinbar nicht zu. So musste, wie schon an einigen anderen öffentlichen Auftritten im vergangenen Jahr, Prinzessin Caroline von Monaco (65), die Tante von Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (beide 7), erneut als Ersatzmutter einspringen und and er Seite ihres Bruders auf dem fürstlichen Balkon erscheinen. Caroline wirkte etwas angespannt, Albert schien sich auf seine Kinder zu fokussieren und die Zwillinge schauten interessiert dem Spektakel unter ihrem Balkon zu.