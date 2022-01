Kehrt Charlène für speziellen Feiertag zur Familie zurück?

So berichtete die «Bunte» kürzlich, dass es der Fürstin besser gehen soll. Sie fühle sich nicht mehr so erschöpft und soll ebenfalls an Gewicht zugenommen haben, was die Ärzte in der Klinik schliesslich dazu gebracht hat, Charlène grünes Licht zu geben zum Empfang ihrer Familie. Wenn diese über Weihnachten und Neujahr auch nur zweimal kurz für wenige Stunden vorbeischaute, so konnte Charlène ihre Liebsten nach über einem Monat in der Klinik wieder in die Arme schliessen.