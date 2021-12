Charlène meldet sich zum Kids-Geburtstag endlich wieder

Für Charlène dürfte der heutige Tag ein schwieriger sein. Zur Freude über den grossen Tag ihrer Kinder sowie dem Stolz, die Mama von so gross gewordenen Sprösslingen zu sein, dürfte sich auch Wehmut mischen. Wehmut dahingehend, am Geburtstag ihrer Liebsten nicht vor Ort zu sein. Darüber, im vergangenen halben Jahr, in dem sie wegen ihrer gesundheitlichen Probleme zum Ausharren in Südafrika verdammt war, so viele Entwicklungsschritte und Meilensteine ihrer Kinder verpasst zu haben. Und auch darüber, die Kleinen in diesen schwierigen Zeiten nicht bei sich zu haben.