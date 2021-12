Monaco-Twins verbindet mehr als bloss das Geburtsdatum

Das Lebensjahr endet für die Zwillinge heute so, wie es sich zu einem Grossteil präsentiert hat: ohne Mama. Fürstin Charlène, 43, weilt auch am Jubiläumstag ihrer beiden Schätze irgendwo im Ausland, um sich von ihrer psychischen und physischen Erschöpfung zu erholen. Der Zeitpunkt könnte ein besserer sein. Die Zeiten, in denen der Freudentag ansteht, sind schwierige. «Natürlich fehlt ihnen ihre Mutter», sagte Papa Fürst Albert, 63, kürzlich im «Paris Match»-Interview über die Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Doch hätten die beiden sehr gut auf die neue Situation reagiert. «Sie verstehen, dass ihre Mama sich erholen muss, um in besserem Zustand zurückzukommen. Sie unterstützen sie bei der Genesung, indem sie ihr viel Liebe zukommen lassen.»