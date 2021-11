Was auch immer sie mit Mama Fürstin Charlène, 43, so treiben: Im vergangenen halben Jahr mussten sie zu einem sehr grossen Teil darauf verzichten. Denn Prinzessin Gabriellas und Prinz Jacques' Mutter war gezwungenermassen in ihrer alten Heimat Südafrika, wo sie wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme nach einer Infektion im Hals-Nasen-Ohren-Bereich festsass – beziehungsweise festsitzt. Nach wie vor nämlich ist die ehemalige Schwimmerin noch nicht nach Monaco zurückgekehrt, was in den nächsten anderthalb Wochen allerdings der Fall sein soll. Dann können die 6-jährigen Zwillinge und Ehemann Fürst Albert, 63, ihre Charlène endlich wieder in die Arme schliessen. Ein Moment, den alle seit langer Zeit herbeigesehnt haben. «Sie vermisst natürlich die Kinder», sagte Albert vergangene Woche im Gespräch mit «People». «Und die vermissen sie. Wir alle vermissen sie!»