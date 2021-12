Charlènes Brüder halten die Familie zusammen

2015 haben sich die beiden in einer privaten Zeremonie in Anwesenheit des Fürsten-Paares das Jawort gegeben. Roisin «hat immer von einer Hochzeit in Weiss geträumt und ich wollte ihr einen wirklich speziellen Tag bereiten», sagte Gareth damals. «Sie sie so eine tolle Frau, so eine wunderbare Mutter. Ich könnte mir niemand anderen an meiner Seite wünschen. Sie ist perfekt.»