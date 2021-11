Zwillinge lassen ihrer Mama rührende Botschaft zukommen

Doch das Schlimmste war: Bei allem, was die Zwillinge in den letzten Monaten durchmachen mussten, konnte sie ihre Mama Fürstin Charlène, 43, nicht vor Ort unterstützen. Wegen einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion sass die Frau von Fürst Albert, 63, mehr als ein halbes Jahr in ihrem Heimatland Südafrika fest. Lange Monate, in denen die Kinder ihr Mami nur zweimal während ein paar Tagen zu Gesicht gekriegt hatten.