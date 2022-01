Happy Birthday, Charlène!

Ende August ist es dann so weit: Charlène kann ihre Liebsten endlich wieder in die Arme schliessen! Am 25. August postet sie ein paar Familienfotos, auf denen unter anderem Prinzessin Gabriellas selbst geschnittene neue Frisur zu sehen ist, sowie Kuschelbilder mit ihrem Gatten. Die Freude über das Wiedersehen ist bei Charlène riesengross. «Ich freue mich so sehr, meine Familie wieder bei mir zu haben», schreibt sie. Wie später bekannt wird, trafen Albert und die Zwillinge am 21. August in Südafrika ein.