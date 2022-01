Ist Fürstin Charlène bald wieder im Kreise ihrer Familie?

Seit knapp einem Jahr nahm die Fürstin nicht mehr an öffentlichen Terminen und Feierlichkeiten des Landes statt. Die Heimreise von einem Aufenthalt in Charlènes Heimat Südafrika verzögerte sich unerwartet um einige Monate aufgrund einer starken Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung und die lang ersehnte Rückkehr zu ihrer Familie in Monaco war auch nicht von langer Dauer. Denn wegen erneuter gesundheitlicher Probleme begab sich die Fürstin in einer Privatklinik in Behandlung. Schnell wurden Stimmen laut, Charlène halte sich in der Schweiz auf. Die neuesten Beobachtungen geben nun Grund zu Annahme, dass diese Vermutungen durchaus wahr sein könnten.