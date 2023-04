Gedenkfeier für Fürst Rainier

Fürstin Charlène taucht überraschend an Gottesdienst auf

Nachdem Fürstin Charlène am diesjährigen Rosenball in Monaco noch gefehlt hatte, liess sie sich dafür an einem Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Fürsten Rainier III. blicken. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Fürst Albert, stand sie an der Seite der Fürstenfamilie.