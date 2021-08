Gegen ihre Töchter hat Letizia längst keinen Stich mehr

So schön der gemeinsame Ausflug war, so selten dürfte ein solcher in nächster Zeit sein. Denn schon bald nach den alljährlichen Familienferien auf Mallorca wird Kronprinzessin Leonor ihre Ausbildung am United World College of the Atlantic in Wales antreten. Am 30. August 2021 startet das neue Schuljahr, wozu Leonor ihr neues Campus-Zuhause in der Nähe von Cardiff beziehen wird.