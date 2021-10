Harry und Meghan gehen essen und geben 25'000 Franken Trinkgeld

Die Reise nach New York war für Herzogin Meghan, 40, und Prinz Harry, 37, der erste öffentliche Auftritt nach der Geburt von Töchterchen Lilibet am 4. Juni dieses Jahres. Die Sussexes besuchten in der US-Metropole verschiedene Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik und statteten einer Grundschule in Harlem einen Besuch ab. Der genaue Grund für die Reise in den Big Apple ist bis heute nicht bekannt, doch «Page Six» will gesehen haben, dass die beiden bei jedem Auftritt mit einem Mikrofon verkabelt waren und auf Schritt und Tritt von einem Kameramann verfolgt wurden. Darum liegt die Vermutung nahe, dass es sich beim Trip nach New York um Dreharbeiten gehandelt hat – mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions unterzeichneten sie im vergangenen Herbst einen fünfjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix, der einen Wert von rund 93 Millionen Franken haben soll.