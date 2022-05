Jetzt aber, wo die Sussexes für die Invictus Games ins niederländische Den Haag reisten, muss die geforderte Sicherheit offenbar gewährleistet sein. Und das ist sie auch! Für ihren Aufenthalt in Europa bekamen Harry und Meghan nämlich den «VVIP»-Status, welcher für «Very Very Important Person» (und auf Deutsch: «sehr sehr wichtige Person») steht. Dementsprechend werden sie laut «Daily Mail» in einer gemeinsamen Aktion von privaten Sicherheitsleuten und Mitgliedern der niederländischen königlichen Schutztruppe geschützt.