TV-Makler gibt Gratis-Tipp

Harry und Meghan müssen in eine bewachte Wohnanlage

Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Kanada sollen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry nun dauerhaft in den USA im Bundesstaat Kalifornien niederlassen wollen. Genauer: In der Paparazzi-Gegend Los Angeles. Ein TV-Makler gibt den beiden nun einen Gratis-Tipp, worauf sie bei der Haussuche zwingend achten sollten.