Harry und Meghan wollen das Showbiz aufmischen

Doch um den royalen Lifestyle, an den sich beide so sehr gewöhnt haben, aufrecht zu erhalten, braucht es sowieso mehr, als hier und da einen Podcast und zwei Doku-Serien. Daher haben Harry und Meghan in der US-amerikanischen Steuer-Oase Delaware bereits elf Firmen gegründet, wobei es sich bei sieben davon um Unternehmen in der Entertainment-Branche handelt.