Dimitri Rassam weiss vom Neuen

Ob Charlotte Casiraghi und Nicolas Mathieu tatsächlich ein Paar sind, ist nicht bestätigt. Öffentlich haben sie sich beide Parteien noch nicht zu den Gerüchten geäussert, doch wie «Bunte» schreibt, habe Charlotte ihrem Umfeld bereits von ihrer neuen Liebe erzählt – inklusive ihrem Ex Dimitri Rassam. Dieser soll mässig begeistert von der Neuigkeit gewesen sein, heisst es. «Sie hat ihm erzählt, dass sie jemand anderen kennengelernt hat. Er ist aus allen Wolken gefallen», behauptet der Insider gegenüber «Voici». Dass Dimitri immer so viel für seinen Job unterwegs war, hat die Beziehung sicher bis zu einem Punkt belastet, an dem sie nicht mehr zu reparieren war. Dass Charlotte so kurz nach dem Ehe-Aus aber schon mit einem anderen Mann gesehen wird und sie ihrem Noch-Ehemann die Liaison gebeichtet haben soll, wirft fragen auf. War am Ende doch nicht die ständige Abwesenheit von Dimitri Rassam, sondern Schriftsteller Nicolas Mathieu der Grund war, weshalb Charlotte ihre Ehe beendete?