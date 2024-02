Trennung im Fürstenhaus von Monaco

Charlotte Casiraghi (37) hat einfach kein Glück in der Liebe. Schon 2015 ging ihre Beziehung zu Komiker Gad Elmaleh (52) in die Brüche und nun soll auch ihre Ehe mit Dimitri Rassam (42) am Ende sein. Bereits seit Januar sollen die Tochter von Prinzessin Caroline (67) und der französische Filmproduzent getrennt sein – das behauptet zumindest das dem Fürstenhaus nahestehende Magazin «Voici». Sie wollen auch die Gründe für das Liebes-Aus kennen: «Dimitri verbringt seine ganze Zeit mit Arbeit. Sie hatten kein Familienleben, das war belastend», sagt eine Quelle dem Promi-Magazin. Die Ehe hielt nur knapp fünf Jahre, erst am 29. Juni 2019 liessen sich Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam in einer Traumhochzeit in Saint-Rémy-de-Provence trauen.