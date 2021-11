Und so überrascht es herzlich wenig, dass auch der aktuell stänkernde Bruder Thomas Markle jr. eigentlich keine Ahnung hat, was Meghan in ihrem Leben so treibt – und statt ein «Insider» eigentlich auch bloss ein weiterer Outsider ist. Als er bei «Promi Big Brother» nämlich über seine Halbschwester und deren Ehemann herzog, gab er gleichzeitig zu, schon lange nicht mehr direkt mit ihr zu tun gehabt zu haben. «Das letze Mal, als ich sie gesehen habe, war bei der Beerdigung meiner Grossmutter. Danach ist sie abgehauen und nach Kanada gegangen.» Im Wissen darum, dass Meghan 2011 auf Start der Dreharbeiten ihrer Erfolgsserie «Suits» nach Toronto gezogen ist, lässt sich einfach festhalten: Seit zehn Jahren hat Thomas Markle jr. seine Schwester nicht mehr gesehen. Ob er also wirklich der Richtige dafür ist, um die Beziehung von Meghan und Harry zu analysieren, sei unter diesen Umständen mehr als dahingestellt.