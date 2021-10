Meghans Vater bettelt und stänkert in einem Atemzug

Doch Meghan blockt alle Kontaktversuche ab. Es sei «lächerlich», «verrückt», dass dieses Spiel nun schon vier Jahre andauere, beklagte sich Markle. Früher, so erzählte er, haben er und seine Tochter ein enges Verhältnis zueinander gehabt, viel gemeinsam unternommen. «Jetzt ist es plötzlich so, als würde sie mich nicht kennen», jammerte er. Er kann sich nicht erklären, was einen Keil zwischen sich und seine Tochter getrieben haben soll. «Ich weiss nicht, was sie verändert hat. Sie war früher nicht so. Als sie mit Harry zusammenkam, hat sie sich verändert. Ich verstehe den Grund nicht.»