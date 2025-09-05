Hat Prinzessin Kates neue Frisur einen traurigen Grund?

Prinzessin Kate (43) zeigte sich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Sommerpause mit einer neuen Frisur – und die sorgt für reichlich Diskussionen. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William (43) besuchte sie am Donnerstag das neugestaltete Aussengelände des Natural History Museums in London, Bilder davon sind auf dem offiziellen Instagram-Account zu finden. Dort ist es auch, wo sich die Fans der Prinzessin über die aufgehellten, langen und vor allem auffallend voluminösen Haare austauschen. Für viele von ihnen ist klar: Die Prinzessin trägt eine Perücke – und nicht mal eine besonders gute, so die Meinung.