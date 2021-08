Der grosse Bruder des Täuflings hat sich in Schale geworfen. Prinz Gabriel, 3, das zweite Kind von Carl Philip und Sofia, staunt über den Prunk in der Schlosskirche. Es ist noch nicht lange her, da wurde er in der exakt gleichen Zeremonie am selben Ort getauft. Genau genommen am 1. Dezember 2017.