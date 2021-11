Herzogin Meghan erhält ein überraschendes Friedensangebot

Meghans Halbbruder ist gegenwärtig in der australischen Version von «Promi Big Brother» zu sehen. Und klar, wenn man nur eine Verwandtschaft vorzuweisen hat, die einen in die Promi-Liga erhebt, wird das Thema entsprechend ausgeschlachtet. So plauderte Thomas Markle jr. etwa schon in der ersten Folge darüber, dass er «keine Ahnung» habe, wie seine Schwester bei einem Prinzen gelandet sei. Denn ihren ersten Ehemann hat sie Markle jr. zufolge eiskalt abserviert. «Der Typ hatte sich nur um sie gekümmert. Sie wurde von ihm verehrt und sie hat ihn nur benutzt und so schnell verlassen», sagte er. Sie habe ihm den Ring in der Post geschickt, nachdem sie sich getrennt hatten. «Ist das kalt oder was?»