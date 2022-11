Führt Meghan ihre Podcast-Interviews gar nicht selber?

In ihren Podcast «Archetypes» lädt Herzogin Meghan (41) regelmässig hochkarätige Gästinnen ein, um mit ihnen über Archetypen und Stereotypen spricht, mit denen sich Frauen von heute auseinandersetzen und gegen die sie kämpfen müssen. So durfte Meghan bereits Interviews mit Serena Williams (41), Mariah Carey (52) und Kanadas First Lady Sophie Grégoire Trudeau (47) führen. Aber leitete sie diese Gespräche wirklich selbst oder liess sie sich im Nachhinein in den Podcast hineinschneiden?