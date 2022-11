In der britischen «Sun» äusserte sich Levin zutiefst empört über Meghans Verhalten: «Es ist reine Angeberei» so die Journalistin. «Sie will nicht drin sein, sie will nicht draussen sein. Sie will genau das tun, was sie will. Und sie benutzt die Krone, obwohl sie weggezogen ist», sagt Levin über die Ehefrau von Prinz Harry (38). Manchmal könnte man tatsächlich diesen Eindruck von Meghan bekommen. Einerseits zogen sie und Harry in die USA und legten ihre Pflichten, aber auch Privilegien als Senior Royals ab, um ein privateres Leben führen zu können, andererseits wirkt es, als lasse Meghan keine Gelegenheit aus, sich negativ über die britische Königsfamilie zu äussern und mit dem Namen «Herzogin von Sussex» trotzdem Geld zu verdienen.