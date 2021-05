Herzogin Meghan spricht über die Zukunft ihrer Tochter

In einem roten, langen Kleid sass sie im Garten ihres Anwesens, strahlte in die Kamera und legte ihre Hände liebevoll auf dem grossen Babybauch. Lange wird es nicht mehr dauern, bis Herzogin Meghan zum zweiten Mal Mutter wird. Nun meldete sich die 39-Jährige im Rahmen der Charity-Veranstaltung «VAX Live: The Concert to reunite the World» zu Wort.