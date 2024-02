Die Herzogin von Sussex gründete 2023 im Rahmen ihrer Arbeit mit der Archewell Foundation, die sie gemeinsam mit ihrem britischen Ehemann ins Leben gerufen hat, das The Welcome Project. Ihre Organisation hatte zuvor enthüllt, dass Meghan am 10. Februar mit dem «Southern California Welcome Project» einen «Abend des Kochens und Geschichtenerzählens» verbracht hatte. Dabei dürften die Aufnahmen entstanden sein. Auf den Fotos ist die Herzogin mit einer Schürze zu sehen, auf der der Name ihrer Organisation steht.