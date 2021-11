An selbiger Pressekonferenz haben die beiden angekündigt, fortan in den USA leben zu wollen – als Bürgerliche. Kei Komuro war nach der Verlobung mit Mako 2018 in die USA gezogen, um Jura zu studieren – und wohl auch, um den negativen Schlagzeilen zu entkommen, die die angekündigte Hochzeit zuhause in Japan ausgelöst hatte. Im Oktober dieses Jahres kam er nach Japan zurück, um Mako zur Frau zu nehmen – und nahm sie nun am Sonntag mit nach New York.