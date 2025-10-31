Wie Mosimann auf die Anfrage nach einem rein veganen Menü reagiert hätte? «Für mich wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Ich freue mich über solche Herausforderungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden und auch mit veganen Produkten ein tolles Gericht zu kreieren. Ich finde es schade, wenn ein Koch es ablehnt, etwas Neues auszuprobieren. Ausserdem ist es als Koch meine Aufgabe, meine Gäste zufriedenzustellen und ihren Wünschen nachzukommen.» Der Gast ist eben König – oder die einstige britische Königin, in Mosimanns Fall.