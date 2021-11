Erst mit über 35 Jahren hat Thiel davon erfahren, was genau ihn davon abhält, wie alle anderen Gesichter zu erkennen. Als er einen Bericht eines Betroffenen liest, kann er sich all die peinlichen Situationen in seinem eigenen Leben plötzlich erklären. Als er in einem Online-Test Gesichter prominenten Persönlichkeiten zuordnen muss, scheitert er kläglich. Er erkennt nicht ein einziges Gesicht. «Bei meinem Ueli Maurer handelte es sich in Wahrheit um Barack Obama», erzählte er. Was erschreckend ist, stellt in Form der Diagnose gleichzeitig auch eine Erleichterung dar. «Es ist keine Arroganz, ich bin einfach gesichtsblind. Damit kann ich leben.»