Eine ziemlich verworrene Angelegenheit also. Fürst Albert beteuert, er wolle «im Fürstentum reinen Tisch machen» – doch mit seinen Aussagen dazu stösst er ausgerechnet der Frau vor den Kopf, die gerade in diesen Zeiten seine engste Verbündete sein sollte: seiner Gattin. Der französischen Zeitung «Le Figaro» sagte er: «Meine Rolle ist es, die Institutionen des Fürstentums zu schützen.» Dazu habe er alles Nötige mit Prinzessin Stéphanie (58) und Prinzessin Caroline (66) besprochen: «Natürlich, denn sie sind ja betroffen. Alles wird in Absprache mit ihnen gemacht, besonders wenn es um das Vermögen der Familie geht.» Wen er jedoch mit keinem Wort erwähnt, ist seine Frau Charlène. Kurz nach diesen Aussagen sah sich die 45-Jährige dann noch mit einer weiteren Demütigung konfrontiert. Nicole Coste (51), Mutter von Alberts unehelichem Sohn Alexandre (19), war kürzlich zum Rotkreuzball eingeladen worden und erschien dort auch. Ausgerechnet die Dame also, die gern öffentlich schlecht über die Fürstin spricht. Und um das Ganze noch zu toppen, gab ihr Sohn dann auch noch mitten in all dem Trubel vor Kurzem ein Interview.