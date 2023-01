Ist das Marius' grösste Liebeserklärung an Mama Mette-Marit?

Trotz allen Widrigkeiten an die Liebe geglaubt

So passte es irgendwie ins Bild, dass sie zu jenem Zeitpunkt auch bereits Mutter war. Sohn Marius Borg Høiby brachte sie am 13. Januar 1997 zur Welt. Mit seinem Vater Morten Borg war Mette-Marit nie verheiratet – wozu sich in ihre Vita auch noch «uneheliches Kind» schreiben liess, was zusätzlich das Unbild nährte, das Mette-Marit für viele als künftige Prinzessin darstellte.