Ganz so eitel geht Gabriel allerdings nicht immer mit sich um. Dafür hat er schlichtweg keine Zeit: Zum einen ist er gegenwärtig in der Schule voll eingespannt. Nachdem er zunächst das Sint-Jan-Berchmans-Kollegium in Brüssel besucht hat, wechselte er 2019 von der niederländischsprachigen Schule an eine internationale Schule in der belgischen Hauptstadt. An der Privatschule werden rund 1400 Schülerinnen und Schüler aus 60 Nationen unterrichtet, wie «Paris Match» weiss. Dort soll er im Juni 2021 die internationale Matura abschliessen.