Ist Frederik X. ein Ferienkönig?

Die harsche Kritik bleibt jedoch spekulativ. Es ist nicht bekannt, wie viele Tage der Monarch tatsächlich freihat. Hinter den dicken Mauern des Schlosses dürfte der König sehr viele Pflichten wahrnehmen und hart arbeiten. Laut «Ekstra Bladet» nimmt Frederik pro Jahr an rund 100 Veranstaltungen teil. Damit liegt er deutlich unter der Anzahl von Auftritten, die andere Royals absolvieren. Einzig Prinzessin Kate (43) trat 2024 weniger oft auf als König Frederik X. Aber sie kann ihren Müssiggang leicht erklären: 2024 erholte sie sich von ihrer Krebserkrankung und zog sich weitgehend von der Arbeit aus Royal zurück.