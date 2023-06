Und die Prinzessin von Wales nahm im Mai sogar am Eurovision Song Contest teil. Okay, nicht ganz. In einer Einspielung wurde sie auf Schloss Windsor in einem blauen Abendkleid gezeigt, wie sie am Flügel sitzt und Klavier spielt. Denn das Motto des ESC war dieses Jahr «United by Music» – und da machte selbst Prinzessin Kate mit.