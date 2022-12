Das turbulente Jahr 2022 der Royals im Rückblick

Harry und Meghan packen in Netflix-Doku aus

Im Dezember veröffentlichten Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (40) ihre lang erwartete Netflix-Doku «Harry & Meghan», in der sie die «ganze Wahrheit» erzählen wollten. In sechs Teilen erzählte das Paar, das 2020 in die USA zog, ihre Sicht der Dinge: Es ging um Schlagzeilen, die Bosheit der britischen Boulevardpresse, Kritik am Umgang Grossbritanniens mit seiner Kolonialgeschichte, Eifersucht in der königlichen Familie und den Bruch zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (40). Im Buckingham Palast reagierte man mit Schweigen. Schon in wenigen Wochen könnte das nächste Beben ins Haus stehen: Im Januar 2023 veröffentlicht Prinz Harry seine Memoiren mit dem Titel «Reserve»...