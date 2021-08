Jetzt geniessen die Griechen-Royals ihr Heimatland

Lange bestand für die griechische Königsfamilie ein Einreiseverbot in ihr eigenes Heimatland. 1967 flohen König Konstantin II. und Königin Anne-Marie ins Exil, 1973 wurde in Griechenland die Monarchie abgeschafft. Von da an hatten sie ihren Wohnsitz in London, wo auch Kronprinz Pavlos, der 1967 zur Welt kam, grösstenteils aufwuchs. Gleich wie dessen fünf Kinder zusammen mit Kronprinzessin Marie-Chantal: Prinzessin Maria-Olympia, 25, Prinz Konstantinos-Alexios, 22, Prinz Achileas-Andreas, 20, Prinz Odysseas-Kimon, 16, und Prinz Aristidis Stavros, 13.