Jetzt meldet sich Marius Borg Høiby

Am Montag informierte die norwegische Staatsanwaltschaft über die Anklage gegen Marius Borg Høiby in 32 Punkten. Unter anderem wird ihm mehrfache Vergewaltigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Nun hat sich Høiby über seine Anwälte erstmals öffentlich geäussert. Gegenüber dem norwegischen Sender NRK erklärte sein Verteidiger Petar Sekulic: «Es handelt sich um eine sehr schwerwiegende Anklage. Das sieht er selbst auch so. Er wird nun wie zuvor kooperieren und seine Aussage machen, um den Fall bestmöglich aufzuklären.»