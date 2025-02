Auch der zweite und dritte Versuch droht zu scheitern

Wie reagiert Herzogin Meghan auf den Dämpfer? Sie tauft ihre Marke um. Aus «American Riviera Orchard» wird «As Ever» – zu deutsch: «Wie immer». Den Namenswechsel erklärt sie in einem Instagram-Video so: «Wenn Sie mir seit den Tagen der Gründung von ‹The Tig› gefolgt sind, wissen Sie, dass der Ausdruck ‹wie immer› oder ‹so wie immer› für mich nicht wahrer sein könnte. Dieses neue Kapitel ist eine Erweiterung dessen, was ich schon immer geliebt habe, und verbindet auf wunderbare Weise alles, was ich schätze – Essen, Gärtnern, Unterhalten, achtsames Leben und die Freude am Alltäglichen.»