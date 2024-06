Es regnet Katzen und Hunde, pflegt man in Grossbritannien zu sagen. «It’s raining cats and dogs.» Frei übersetzt: Es schifft wie aus Kübeln. Und das ausgerechnet am 15. Juni, dem Tag der Geburtstagsparade für König Charles III. Die dennoch zahlreich anwesenden Royal-Fans trotzen dem garstigen Wetter mit Schirmen, die 1400 teilnehmenden Soldaten – unter ihnen Thronfolger William (42), sein Onkel Edward (60) und seine Tante Anne (73) – mit stoischem Gesichtsausdruck. Dass das Trio, das die Parade Trooping the Colour hoch zu Ross absolviert, am Ende «soaked» – zu gut Schweizerdeutsch pflotschnass – ist, lässt sich nicht vermeiden. Doch ausgerechnet in dem Moment, als die Königsfamilie den Balkon des Buckingham-Palasts betritt, reisst der Himmel auf und taucht die Szenerie für einen kurzen Moment in gleissenden Sonnenschein. Es ist fast ein bisschen surreal. Oder kitschig. Oder symbolisch, wie Royal-Biografin Angela Levin meint: «So ist das Leben. Egal, wie dunkel die Wolken – Hoffnung gibt es immer.»