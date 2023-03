Der Palast verschickte bisher an die wichtigsten Personen E-Mails, in der diese sich das Datum der Krönung frei halten sollen. Doch bei manchen Personen, die sich selbst angeblich zum engen Freundeskreis des Königspaares zählen, herrscht im Posteingang bisher gähnende Leere. Was hat es damit auf sich? Will der König seine Freunde nicht bei der Körnung dabei haben? Immerhin haben sogar Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihre vorläufige Einladung erhalten.